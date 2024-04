Adam Małysz ogłosił wielki powrót trenera do polskich skoków! Poruszenie wśród kibiców. Lawina komentarzy po ogłoszeniu nazwisk

Taki naprawdę jest Piotr Żyła. Jeden z rywali wyjawił, co dzieje się podczas zawodów, dla wielu to może być zaskoczenie

Adam Małysz podjął zaskakującą dla fanów decyzję!

Przed Adamem Małyszem naprawdę dużo wyzwań odkąd został on prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Miniony sezon był jednym z najsłabszych od wielu lat i nie raz w jego trakcie zastanawiano się, czy Thomas Thurnbichler powinien dalej pracować z reprezentacją Polski. Nie dość, że Austriak pozostał na stanowisku do końca sezonu, to później uznano w PZN, że powinien on kontynuować swoją pracę także w kolejnych miesiącach. Nie oznaczało to jednak, że zmian w ogóle nie będzie.

Wielki powrót do sztabu trenerskiego polskiej kadry

Niewykluczone, że już niedługo Kamil Stoch będzie przygotowywał się do kolejnych startów indywidualnie, a jego trenerem ma być Michal Doleżal, który wcześniej pracował w polskiej kadrze. Niedługo po tym, jak potwierdzono informacje o tym, że negocjacje z Doleżalem trwają, Adam Małysz ujawnił, jak będą wyglądały sztaby polskich kadr na sezon 2024/25. Z informacji przekazanych przez PZN wynika, że do sztabu trenerskiego kadry A wrócił Maciej Maciusiak.

Maciej Maciusiak będzie asystentem trenera głównego, czyli Thomasa Thurnbichlera. Jest to o tyle zaskakujące, że przestał on pełnić tę rolę w poprzednim sezonie. Jego powrót wywołał sporo emocji: „Maciusiak? a Thurnbichler słyszał jak go Maciusiak krytykował w TVP jako komentator podczas minionego sezonu...?”, „Maciej Maciusiak asystentem? Duża wiedza, doświadczenie, ale też spięcia z Thomasem z 22/23” – czytamy w komentarzach pod postem PZN na portalu X.

𝐎𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐤𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐰 𝐬𝐤𝐨𝐤𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡🃏Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz ogłosił sztaby trenerskie kadr narodowych mężczyzn w skokach narciarskich na sezon 2024/2025 🎿🔹Kadra AThomas Thurnbichler - trener główny Maciej… pic.twitter.com/5Ly8qvaaWa— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) April 17, 2024