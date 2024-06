Adam Małysz podjął decyzję w sprawie dalszej kariery. Szczerze o swoim powrocie, nie pozostawił wątpliwości!

Dawid Kubacki wreszcie przerwał milczenie i... oczy zalewają się łzami przez to, z czym miał do czynienia lider polskich skoczków

Adam Małysz postanowił zabrać głos w sprawie swojej dalszej kariery! Legendarny skoczek narciarski udzielił wywiadu "Dzień Dobry TVN", w którym powiedział o swoim starcie w organizowanym we Wrocławiu Red Bull Speed Ways. W trakcie rozmowy, legendarny sportowiec powiedział wprost, czy jeszcze zobaczymy go w rajdach. Te słowa nie pozostawiają żadnej wątpliwości!

Adam Małysz szczerze o powrocie do rajdów. Wznowi swoją karierę?

Małysz, który w trakcie swojej kariery rajdowej startował nawet w kultowym Rajdzie Dakar, powiedział wprost, że powrót na wyścig we Wrocławiu był dla niego bardzo dobrym doświadczeniem, którym się niezwykle cieszy.

- Gdy tylko pojawił się pomysł, abym zasiadł za kierownicą rajdówki we Wrocławiu, to stwierdziłem, że dlaczego nie. Początkowo nawet nie wiedziałem, jaki to będzie samochód! Bardzo lubię szutrowe trasy. Jeśli gdzieś jeździłem, to właśnie na takiej luźnej nawierzchni - powiedział Adam Małysz w rozmowie z "Dzień Dobry TVN"

O ile sam wyścig we Wrocławiu będzie czymś, co Małysz będzie wspominał bardzo dobrze, o tyle sam nie jest w stanie wrócić do tego, aby znowu jeździć. Jak sam mówi, "temat jest zamknięty", a możliwości zebrania środków i teamu jest dla niego niewykonalne.

- Dlaczego nie siedziałem osiem lat w rajdówce? Bo nie miałem czasu. Nie mam też na to pieniędzy. (...) Myślę, że Adam Małysz i rajdy to temat zamknięty. Fajnie pobawić się na jakiejś imprezie i dać show. Jednak zebranie budżetu i teamu jest niemożliwe - powiedział Adam Małysz.