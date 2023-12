Adam Małysz prosto z mostu o Piotrze Żyle. Nie bał się tego powiedzieć publicznie. Odważna deklaracja

Stefan Horngacher odciął niemieckich skoczków od świata. To była wielka tajemnica. Ujawniono, co się działo

Rywalizacją z udziałem czołowej trójki polskich skoków możemy emocjonować się od lat. I choć przez większość sezonów to Kamil Stoch dostarczał kibicom mnóstwa radości, Dawid Kubacki, czy Piotr Żyła również mieli swoje chwile chwały. Można jedynie żałować, że wszyscy wymienieni zawodnicy są już po 30. roku życia i powoli zbliżają się do końca swoich bogatych karier. Najstarszy z tego grona jest Żyła, który 16 stycznia skończy 37 lat. To jak na sportowca wiek bardzo zaawansowany. Dlatego coraz częściej pojawiają się pytania, kiedy nadejdzie koniec wiślanina w skokach.

Koniec kariery Żyły? Małysz użył porównania

Zwłaszcza, że nie cichną plotki o możliwym przejściu Żyły ze skoków narciarskich do MMA. Takie głosy krążą od dłuższego czasu i są nieustannie podgrzewane, co może sugerować, że faktycznie jest coś na rzeczy. W kadrze na razie nie zastanawiają się nad takim rozwiązaniem, co mogą sugerować również słowa Adama Małysza. Prezes PZN sugeruje, że Żyła jest tym zawodnikiem, który może pójść w ślady Noriakiego Kasaiego i skakać do 50. roku życia.

Tak Małysz wypowiedział się o przyszłości Żyły

- Może lepiej nie, bo kto z Piotrkiem tyle wytrzyma? Na poważnie, jest to chyba jedyny z naszych zawodników, który może o tym myśleć, aby być drugim Kasaim - powiedział legendarny skoczek cytowany przez expressilustrowany.pl. - Najważniejsze jest jednak to, aby Piotrowi dopisało zdrowie i cały czas był w nim ten zapał do skoków narciarskich, który ma teraz - ocenił Małysz.