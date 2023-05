Adam Małysz szczerze o wsparciu dla Dawida Kubackiego. Powiedział o zdrowiu Marty Kubackiej, nie mógł ukryć tych emocji

Adam Małysz nie mógł się tego spodziewać. Totalnie go to zaskoczyło, wielki mistrz sam to przyznał

Adam Małysz postanowił udzielić szczerej wypowiedzi w sprawie stanu zdrowia Marty Kubackiej. W rozmowie z portalem "skijumping.pl:", prezes Polskiego Związku Narciarskiego postanowił powiedzieć jasno, jak czuje się żona reprezentanta Polski w skokach narciarskich, Dawida Kubackiego i powiedzieć, na jakie wsparcie ze strony związku i trenera kadry, Thomasa Thurnbichlera może liczyć medalista olimpijski. Padła jasna deklaracja.

Adam Małysz szczerze o Marcie Kubackiej. Na to będzie mógł liczyć Dawid Kubacki

Jak powiedział Małysz, Dawid Kubacki, który chce wrócić do skakania po problemach zdrowotnych swojej żony Marty Kubackiej, będzie mógł liczyć na specjalne wsparcie ze strony Polskiego Związku Narciarskiego, a także samego trenera, Thomasa Thurnbichlera. Małysz przekazał także bardzo optymistyczne informacje i emocje mówiąc, że wybranka serca reprezentanta Polski czuje się coraz lepiej.

- Dawid zawsze może na nas liczyć. Jeżeli będzie potrzebował trybu indywidualnego, wówczas wesprzemy go w stu procentach. To Thomas Thurnbichler i Dawid Kubacki będą ustalać cykl przygotowawczy i startowy. Na ten moment Dawid uczestniczy w każdym zgrupowaniu, co budzi wielki optymizm. Funkcjonuje, a ze zdrowiem Marty jest zdecydowanie lepiej. To cieszy! - powiedział Adam Małysz w rozmowie z portalem "skijumping.pl".