Pomimo tego, że Adam Małysz niebawem skończy 46 lat, legendarny polski skoczek świetnie odnajduje się w świecie mediów społecznościowych i regularnie publikuje w sieci nowe treści, zaspokajając ciekawość swoich fanów. Niedawno "Orzeł z Wisły" podjął decyzję, że internauci mogą zapytać go o niemalże wszystko, a on w kolejnych postach będzie odpowiadać na ich pytania. Teraz postanowił odnieść się do zawodów duetów w skokach narciarskich i zajął jasne stanowisko w tej sprawie.

Adam Małysz nie krył z przemyśleniami. Jasno powiedział co sądzi. Nie owijał w bawełnę

Organizatorzy skoków narciarskich robią wszystko, aby utrzymać zainteresowanie fanów tej dyscypliny i przyciągnąć nowych kibiców do skoków, a jednym z takich pomysłów są zawody duetów. Podczas nich, dwóch skoczków oddaje po trzy skoki i wygrywają ci, którzy uzyskali najwięcej punktów. O ile Adamowi Małyszowi sam pomysł się podoba, to jednak wskazał on na pewny istotny szczegół.

Adam Małysz walnął prosto z mostu! Nie miał innego wyjścia, musiał to powiedzieć. Jasne stanowisko prezesa PZN

- Jest to atrakcyjne i fajne i myślę, że wielu ludziom się to podobało, mi osobiście również. Szkoda tylko, że jest to jakby troszkę w zamian za konkursy drużynowe… Konkursy drużynowe miały swój urok. Startowało czterech zawodników, były od lat... - skomentował nowopowstały konkurs "Orzeł z Wisły" ubolewając nad słabnącą formą konkursów drużynowych, w których udział biorą czterej zawodnicy z każdego kraju.