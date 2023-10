Jako legenda skoków narciarskich, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz nieustannie jest bardzo ważną postacią w świecie sportu w naszym kraju i nie tylko. To, co dzieje się w życiu "Orła z Wisły" wciąż ciekawi wielu jego wiernych fanów, którzy szukają informacji na jego temat oraz śledzą jego profile w mediach społecznościowych, aby nie ominąć nowych rzeczy, które mogą pojawić się w przestrzeni publicznej. Adam Małysz postanowił więc zaspokoić ciekawość tych, którzy wciąż chcą się czegoś o nim dowiedzieć i podjął niespodziewanie ważną decyzję.

Zobaczcie, jak mieszka Adam Małysz klikając w galerię poniżej

Adam Małysz podjął ważną decyzję i podzielił się nowiną z fanami. Od tego nie ma już odwrotu

Na Instagramowym koncie "Orła z Wisły" pojawił się obszerny post, w którym sam zainteresowany poinformował, że internauci mogą od teraz kierować do niego pytania, które najbardziej ich nurtują. Co więcej, prezes PZN nie ograniczył się do odpowiadania tylko na tematy związane z wykonywaną przez niego pracą, a również mogą zahaczać o życie prywatne. - Mam dla Was małą niespodziankę! Chciałbym żebyście zadali mi w komentarzach pytania, które Was nurtują. Zbiorę później część z nich i stworzę dla Was kilka wartościowych treści (rolki, posty), które będą odpowiedzią na te pytania! - napisał w poście Małysz, zachęcając internautów do zadawania pytań w sekcji komentarzy.

Nie ma już odwrotu po decyzji, jaką podjął nagle Adam Małysz! Obwieścił to wszem wobec, klamka zapadła

Jak można było się spodziewać, post "Orła z Wisły" na Instagramie zaczął cieszyć się ogromną popularnością, a kolejni internauci zadawali swoje pytania licząc, że niebawem Adam Małysz zaspokoi ich ciekawość. Na wymyślenie i opublikowanie swojego pytania, internauci mają czas do najbliższej niedzieli 15 października. Wtedy to prezes PZN ma wybrać część z nich i zacząć odpowiadać internautom.