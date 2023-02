i Autor: Twitter / ZRZUT EKRANU Dawid Kubacki

PŚ Lake Placid

Ale blamaż organizatorów w Lake Placid! Wtopa związana z Dawidem Kubackim rozgrzała internet

Bartosz Olszewski 17:57

Organizatorzy Pucharu Świata w Lake Placid muszą się jeszcze sporo nauczyć w sprawie przygotowywania kolejnych zawodów. Trudno mieć jednak do nich pretensje, gdy robią to pierwszy raz od wielu, wielu lat. Uwagę kibiców przykuła jeszcze wtopa organizatorów związana z finiszem kwalifikacji. Tylko nieliczni zwrócili na to uwagę na czeku Dawida Kubackiego.