Aleksander Zniszczoł szczerze o pracy z psychologiem. Nie ukrywa tego, to dlatego korzysta z jego usług

Mistrzostwa jeszcze dobrze się nie zaczęły, a on już się z nimi żegna! Cóż za dramat kadrowicza, cierpnie nam skóra!

Aleksander Zniszczoł zabrał głos w sprawie swoich występów w kadrze skoków narciarskich. Sportowiec w rozmowie w portalem "skijumping.pl" powiedział wprost o swojej pracy z psychologiem. Skoczek narciarski powiedział wprost, czemu to robi. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Aleksander Zniszczoł powiedział o pracy z psychologiem. Wszystkie stało się jasne!

Jak powiedział Aleksander Zniszczoł w rozmowie ze "skijumping.pl", korzysta z usług psychologa, aby móc mentalnie poukładać sobie życiowe i sportowe straty. Sportowiec jest bardzo zadowolony z efektów pracy.

- Jestem pewny siebie, na pewno dorosłem do tego. Ta pewność siebie nie przyszła ot tak. Dużo czasu spędziłem na treningu mentalnym i pracy z psychologiem. Teraz widać efekty. Lepiej sobie radzę i lepiej mi się żyje. Dbam o współpracę z psychologiem, by stać się lepszym człowiekiem oraz sportowcem - powiedział Aleksander Zniszczoł w rozmowie ze "skijumping.pl".

Jak mówi skoczek, dzięki dobrym występom staje się coraz bardziej rozpoznawalny, ale kompletnie go to nie stresuje.

- Zdarza się, że ludzie mnie rozpoznają. Częściej niż w przeszłości, ale zawsze przystanę, zrobię zdjęcie i to jest miłe, bo ci ludzie mi kibicują. Telewizja śniadaniowa? Chciałem usiąść na tej kanapie, zobaczyć to studio i porozmawiać. Fajnie, że to tak wyszło. Stres? Myślę, że nie. Jestem człowiekiem, który nie boi się otwarcie powiedzieć czegoś przed kamerą - mówił Zniszczoł.