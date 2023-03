To mogło zaboleć

Michał Skiba, "Super Express": - Jak może wyglądać konkurs na dużej skoczni?

- Będzie na pewno szybciej, mają być lepsze warunki i mam nadzieję, że będzie wtedy łatwiej sędziom, bo nie chciałbym by ktoś mówił, że warunki kosztowały go medal. Faworyci będą ci sami plus Słoweńcy.

- Ci sami czyli?

- Muszę wymienić z 15 nazwisk (śmiech). Tylu widzę kandydatów do medalu. Anże Lanisek skakał dobrze w treningach, jest polska trójka: Żyła, Kubacki i Stoch, niemiecka dwójka, czyli Andreas Wellinger i Karl Geiger. I oczywiście Stefan Kraft i Halvor Egner Granerud.

Trudne chwile polskiego skoczka. Musiał się z tym pogodzić, kibice nie zastanawiali się nawet chwili

-Halvor Egner Granerud szykuje się na wielki rewanż?

-Teraz ciąży na nim największa presja. Dominował cały sezon Pucharu Świata, seryjnie wygrywał i był na podium. Na normalnej skoczni nie miał szczęścia, trochę gorzej skakał. Na pewno chcę medalu i to złotego, ale presja będzie spora.

- Skoki próbne przed konkursem co nam mogą podpowiadać?

- Na skoczni normalnej na pierwszych skokach treningowych najlepiej spisali się Niemcy, a potem zdobyli medale. W kwalifikacjach zawsze skoczkowie wykorzystują już lepsze stroje itd. Ale teraz w oczy rzucili mi się Timi Zajc i Lanisek.

Kamil Stoch nic nie wiedział o makabrycznym upadku Petera Prevca. Jak zareagował?

- Piotr Żyła sprawił sensację na normalnej skoczni?

- Dla mnie to nie była wielka niespodzianka, bo konsekwentnie skacze na wysokim poziomie, cały czas jest w TOP 15. Od lat. Zawsze jest w czołówce. Wciąż ma niezwykłą moc przy wyjściu z progu. Największą spośród wszystkich. Jeśli wszystko w jego skoku jest odpowiednio zbalansowane to zawsze może wygrać. Skoro wygrał dwa lata temu, to teraz nie możemy mówić o sensacji.

W czwartek kwalifikacje na skoczni HS 138 o godz. 17:30. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Adam Małysz o złocie Piotra Żyły i zatrudnieniu Thomasa Thurnbichlera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.