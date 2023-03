Dawid Kubacki wciąż ma ten problem. Jest dużo lepiej, ale dalej o tym myśli

Dawid Kubacki oddał trzy skoki próbne w środowe popołudnie. Dwa z jedenastej belki (124,5 i 127,5 metra) oraz jeden z dziesiątej – 124 metry. Ponoć w skokach ciążyła mu… bułka, którą zrobił sobie specjalnie na wypad na skocznię. – Tutaj na obiektach w Planicy marnie na coś liczyć. Zrobiłem sobie bułeczkę po śniadaniu – przyznał nam, widząc w tle zajadającego się Halvora Egnera Graneruda.

Wydawało się, że ból pleców to melodia przeszłości, ale okazało się, że jednak nie do końca. Kubacki wciąż musi na siebie uważać i wiele wskazuje na to, że po mistrzostwach to się nie zmieni. – Z uwagą muszę do sprawy podchodzić. Tak naprawdę ten zakres ruchu mam symetryczny, bardzo podobny do tego co było przed tym wydarzeniem. W jedną stronę, w krańcu tego zakresu czuję to, ale nie jest to ból, który by mnie blokował i nie pozwalał do tego zakresu ruchu dojść. Muszę tylko trochę uważać. W takim normalnym poruszaniu się jest dobrze. Wypróbowałem te plecy ze sztangą na siłowni i wszystko działa tak jak trzeba. To pewnie nie będzie tak, że rozejdzie się to po kościach i nie będę tego pamiętał. Ale nie przeszkadza mi to w skakaniu – opisał sytuację skoczek z Nowego Targu.

Jeszcze przed poprzednim konkursem jego ciało w ryzach trzymały specjalne taśmy tzw. tejpy. Po nich już nie ma śladu. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że na obiekcie k-125 (pierwsza skocznia o takim punkcie konstrukcyjnym w historii MŚ) będzie czuł się lepiej niż na skoczni normalnej. – Na pewno ten ból nie przeszkadza, więc to jest pozytywne. Mogłem zrobić normalne treningi, mogę skakać. Skoki treningowe może nie były wybitne, ale jeśli to kwestia wyczucia, to na „wyświeżonej” nodze to będzie działało – dodał.

Makabrycznego upadku Petera Prevca nie widział… – Byliśmy w domku u góry i tam transmisji treningów nie ma. Ktoś wrócił i powiedział, że był upadek i co się stało. Potem Christian Kathol powiedział mi, że wyglądało to źle i zabrali go do szpitala. Wypięcie wiązania za progiem, to najgorsze co może skoczka spotkać. Tego nie da się wytrenować, przygotować na to. Można się tylko ratować. Mam nadzieję, że Peterowi nic poważnego się nie stało – powiedział.

W czwartek kwalifikacje na skoczni HS 138 o godz. 17:30. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

