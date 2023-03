Kamil Stoch nic nie wiedział o makabrycznym upadku Petera Prevca. Jak zareagował?

– Jak nie zbijesz kul, to od razu widzisz. Było całkiem miło. Nie myśleliśmy o tym po co tu jesteśmy i gdzie jesteśmy. Odstresowaliśmy się – powiedział z uśmiechem Stoch, który nie kryje się z tym, że impreza w Planicy wywołuje u niego spore emocje. W nocy z soboty na niedzielę zbudził się już o czwartej rano z bólem głowy. Nawet mistrz będący dziesiąty raz na mistrzostwach świata czuje presję. I na pewno chęć ataku podium w sobotnim konkursie. Na razie za Stochem trzy skoki w sesji treningowej.

Thomas Thurnbichler wybrał kadrę na kwalifikacje. Austriak nie miał wątpliwości

– Dzisiaj było solidnie. Ten trening był naprawdę przyjemny, przynajmniej w moim odczuciu. Skakało mi się naprawdę dobrze. Zawsze można zrobić coś lepiej, ale ja bardziej skupiam się na tym, co ja wyniosłem z tego treningu, a wyniosłem same pozytywy – powiedział Stoch, który w podobny sposób do Halvora Egnera Graneruda opisuje duży obiekt w Planicy. Norweg też mówił „Super Expressowi” o wysokim wyjściu z progu i szybkości w powietrzu. – Jest dosyć płaski rozbieg, długo się dojeżdża do progu, potem wylatuje się wysoko. Podobnie jak na normalnej skoczni, tylko tutaj dzieje się to trochę szybciej. W locie trzeba mieć dużą prędkość i – żebym to opisał, by każdy zrozumiał… – chodzi o dynamikę. Żeby coś jeszcze zrobić zwłaszcza na dole – przyznał Stoch.

Skoczek z Zębu tak mocno koncentrował się na sobie, o co prosił go sztab, że kompletnie nie wiedział o dramacie jaki rozegrał się przed w drugim treningu. Od dziennikarzy dowiedział się o upadku Prevca. – Biedny… wiedziałem tylko, że ktoś upadł, ale nie pytałem kto i nie wiedziałem jak. Dzisiaj jednym z moich zadań było patrzenie na siebie.

Koszmarne obrazki w Planicy. Gwiazda skoków w rękach ratowników, zakrwawiona twarz zawodnika

Czy któryś z tych treningowych skoków by wyróżnił? – Nie ma sensu porównywać skoków na treningu, mieliśmy też bardzo zmienne warunki. Trochę próbowałem różnych rozwiązań, ale nie powiedziałbym, że totalnie różnych, jeden skok był spóźniony, inny bardziej trafiony. Uważam jednak, że poziom tego treningu w moim wykonaniu był bardzo dobry. Było dobrze i solidnie, albo solidnie i dobrze – opisał na koniec.

Dawid Kubacki pod lupą. Dokładnie przyjrzeli się liderowi polskich skoczków, powinien sobie to wziąć do serca

***

Dziś wieczorem, ok. godz. 22:00 odbędzie się ceremonia medalowa. W centrum Krajnskiej Gory Piotr Żyła odbierze złoty medal za sobotnią wygraną w konkursie na skoczni normalnej. Transmisja w Eurosporcie Extra w Playerze. W czwartek o godz. 17:30 wystartuje sesja kwalifikacyjna do piątkowego konkursu. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

🚨 Makabryczny upadek Petera Prevca podczas treningu na dużej skoczni w Planicy 🚨O sytuacji i stanie zdrowia Słoweńca rozmawiali w studiu @PKuwik, @Jak_Kot_ i @seba_szczesnyTrzymamy kciuki za Petera 🙏#skijumpingfamily #Planica2023 pic.twitter.com/YM0b9P2h2x— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) March 1, 2023