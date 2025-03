Andrzej Stękała dokonał coming-outu. Przez długi czas ukrywał partnera! Nie mógł go nawet przytulić

Aż serce boli, co stało się z Piotrem Żyłą! Na koniec sezonu taki cios

Paweł Wąsek daje nadzieję, więc co dalej z Thurnbichlerem? Ekspert nie ma wątpliwości

Andrzej Stękała dokonał coming-outu w sylwestrową noc

Na przełomie 2024 i 2025 roku Andrzej Stękała podjął odważną decyzję, otwierając się na temat swojego życia prywatnego. Polski skoczek narciarski wyznał, że kilka miesięcy wcześniej stracił ukochaną osobę. Jego partner zmarł, co było dla niego ogromnym ciosem. Informując o tej tragedii, jednocześnie dokonał coming-outu. W sylwestra podzielił się swoją historią, a kibice okazali mu wsparcie i zrozumienie.

Po dwóch tygodniach zdecydował się na pierwszy wywiad, w którym opowiedział o swojej relacji oraz o tym, co skłoniło go do otwartego mówienia o swojej tożsamości. – Myślałem, że wszystko się ułoży, ale nagle cały świat runął – przyznał w rozmowie z „Interią”.

Stękała chciał zakończyć karierę: Gej? Pewnie mnie wyśmieją

Andrzej Stękała w szczerym wywiadzie z portalem SportoweFakty.wp.pl przyznał, że w 2016 roku był gotowy na zakończenie sportowej kariery. Obawiał się, że gdy informacja o jego orientacji wyjdzie na jaw zostanie wyśmiany.

- Coś zaczęło się między nami dziać i pomyślałem, że gdzie ja do sportu, skoro mam faceta. Gej? Co ludzie będą mówić? Jak zareagują kibice, środowisko? Pewnie mnie wyśmieją. Nie chciałem się z tym mierzyć. Ale Damian zawsze mnie wspierał. Mówił, że mam dalej skakać i koniec – przyznał.

Mimo skakania i coraz większej liczby osób, która wiedziała o jego orientacji czuł, że czegoś mu brakuje. - Damian przychodził mi kibicować, patrzyliśmy na siebie, a trzeba było udawać, że się nie znamy. Po udanych zawodach on po prostu mieszał się z innymi ludźmi w biało-czerwonych szalikach. Po sukcesie nie mogłem go nawet przytulić, wyściskać jak kumpla. To znaczy mogłem, ale się bałem – dodał.