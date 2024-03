Anże Lanisek runął w trakcie skoku w Planicy! Bardzo niebezpieczne obrazki, wyglądało bardzo groźnie!

Anże Lanisek nie rozpoczął dobrze zmagań w trakcie konkursu Pucharu Świata w Planicy. Reprezentant Słowenii, przy próbie oddawania swojego skoku, upadł niebezpiecznie w momencie lądowania i wydawało się, że ucierpieć mogło jego zdrowie. Zdjęcia, które obrazują wypadek są bardzo niepokojące!

Anże Lanisek runął w Planicy! Niepokojące zdjęcia obiegły kibiców!

Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze skoczkami w Planicy | Planica 2024

Lanisek rozpoczął konkurs od skoku na 213 metrów i była to odległość, która dawała awans do następnej serii. Na nieszczeście dla sportowca, jego lądowanie nie przebigeło w dobrych warunkach, a on sam miał widoczny problem z tym, aby ustać, co skończyło się runięciem na ziemię. Kibice w tym momencie mogli złapać się za serce i czekać z niepokojem na to, co stało się z Laniskiem. Na całe szczęście, skoczek narciarski chwilę później wstał o własnych nogach i pokazał zgromadzonym fanom, że jego zdrowiu nie zagraża większe niebezpieczeństwo. Same obrazki jednak są bardzo porażające.