i Autor: Cyfrasport Apoloniusz Tajner

Jaka przyszłość

Apoloniusz Tajner bez złudzeń o Kamilu Stochu i Piotrze Żyle. Wprost wypalił o ich przyszłości. Koniec wszelkich złudzeń?

dko 15:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Od kilku lat po ostatnich konkursach Pucharu Świata najważniejszym pytaniem wśród polskich kibiców jest to, czy czołowa trójka w komplecie rozpocznie przygotowania do kolejnych zmagań. Bo nigdy nie jest pewne, czy ktoś nie zakończy kariery. Również i teraz nie wiadomo, co z przyszłością Kamila Stocha, czy Piotra Żyły. W tej kwestii wypowiedział się Apoloniusz Tajner.