Apoloniusz Tajner wypalił na antenie wprost o Kamilu Stochu po zawodach w Lake Placid! Chłodna ocena sytuacji lidera polskich skoczków

Tajner bez ogródek o sytuacji Kamila Stocha! Po zawodach w Lake Placid były prezes PZN wypalił wprost

Niespodziewanie podczas niedzielnych zawodów Pucharu Świata w Lake Placid, Piotr Żyła się przebudził i zajmował 3. miejsce po I serii, by ostatecznie zakończyć konkurs na 4. pozycji. Aleksander Zniszczoł z kolei po raz kolejny zameldował się w TOP 10, a Kamil Stoch i Dawid Kubacki pomimo tego, że awansowali do serii finałowej, to ostatecznie zajęli kolejno 24. i 29. miejsce. Uwagę kibiców oraz ekspertów w "Eurosporcie" mogło jednak przykuć, że Kamil Stoch zanotował najwolniejszą prędkość spośród wszystkich zawodników, którzy awansowali do serii finałowej. O sytuację Stocha zapytany został Apoloniusz Tajner.

- Kamil ogólnie należy do grupy zawodników, którzy te prędkości mają mniejsze. Jeżeli jego dyspozycja nie jest pełna, on nie ustawia się w pozycji najazdowej instynktownie i ta prędkość jeszcze może zmaleć. A jak różnica wynosi ponad kilometr, to już naprawdę może zrobić różnice. - skwitował sytuację Kamila Stocha w studiu "Eurosportu" były trener oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Kolejną okazję do tego, aby poprawić swoje skoki Kamil Stoch będzie miał podczas zawodów w japońskim Sapporo. Jeden z liderów reprezentacji Polski został wybrany na zawody przez trenera Thomasa Thurnbichlera, podobnie jak Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Murańka.