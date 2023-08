Aż musieliśmy przysiąść, gdy zobaczyliśmy, jak naprawdę wygląda ciało 36-letniego Piotra Żyły. Na zdjęciu jego ukochanej widać każdy szczegół

Polscy skoczkowie narciarscy przygotowują się do kolejnego zimowego sezonu. Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła w treningu są już od kilku dobrych tygodni i prawdopodobnie najtrudniejszy okres mają za sobą. Początek przygotowań to zawsze praca nad siłą fizyczną, co potrafi być męczące. W dodatku niedawno wystartował cykl Letniego Grand Prix, który w miniony weekend zagościł do Szczyrku.

Żyła pokazał ciało. Jego sylwetka robi wrażenie

Ten udany był przede wszystkim dla Piotra Żyły. 36-latek dwukrotnie stanął na podium zawodów, z czego w drugim konkursie okazał się najlepszy i mógł cieszyć się z wygranej. Po udanym weekendzie skoczek narciarski wraz ze swoją partnerką, Marceliną Ziętek postanowili się udać na urlop. Jak wynika z oznaczeń w postach ukochanej Żyły, para postawiła na wypoczynek we Włoszech.

Marcelina Ziętek odsłoniła swoje piękne oblicze! Kiedy patrzy się na ciało 26-letniej gwiazdy można odpłynąć!

Marcelina Ziętek chętnie chwali się zdjęciami z wyjazdu. Jedno z nich pokazuje Piotra Żyłę kopiącego dół na plaży. Skoczek ma w rękach szpadel i wykopał solidny dół, w którym stoi do połowy. W dodatku Żyła chwali się świetną formą, bo muskulatura reprezentanta Polski może robić spore wrażenie. - Odpowiedni sprzęt to podstawa - opisała fotografię Marcelina Ziętek.

