Podczas trwania kolejnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich, Piotr Żyła regularnie udziela wywiadów, podczas których zachowuje się niezwykle otwarcie i jest sobą, za co pokochali go fani nie tylko w naszym kraju. Niedawno gruchnęła wieść, że polski skoczek mógłby w przyszłości spróbować swoich sił w MMA i zmierzyć się ze Sławomirem Peszko, a ambasador federacji CLOUT MMA po raz kolejny zaczepił Żyłę specjalnym postem w mediach społecznościowych. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, ale to nie sama treść wpisu skoczka przyciągnęła największą uwagę.

Po tym, co zdecydował się napisać Piotr Żyła fani zareagowali natychmiast! Nie mogli przejść obojętnie

Piotr Żyła, który niejednokrotnie podczas swojej kariery udowadniał, że zalicza się do grona osób nietuzinkowych i nie inaczej było w przypadku ostatniego posta, w którym kompletnie nie zwracał uwagi na błędy, jakie zrobił pisząc kolejne słowa. Zwrócili na to jednak uwagę jego fani, którzy natychmiast zareagowali w sekcji komentarzy.

Aż nas poskręcało po tym, co Piotr Żyła napisał publicznie! Nie da się przejść obok tego obojętnie, reakcja była natychmiastowa

- Dzięki @slawomirpeszko 🚀😎 Chyba narazie pujde w piłke nożną⚽️🤣 Bo słyszałem że od kąd Ciebie nie ma to nie ma atmosfery - napisał Piotr Żyła publikując swoje zdjęcie z piłką przy nodze i odpowiadając na zaczepkę Sławomira Peszko. - Przynajmniej widać, że Piotrek sam pisze swoje posty xD - napisał w odpowiedzi z przekąsem jeden z fanów skoczka. - Na razie to popracuj nad ortografią - wypalił kolejny z internautów skupiając się na błędach popełnionych przez skoczka.