Wśród polskich sportowców nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się ogromną sympatią ze strony kibiców i bez dwóch zdań do tej grupy zaliczyć trzeba Piotra Żyłę. Jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich, a najpewniej niebawem również zawodnik MMA stanowi jednak nie lada wyzwanie dla trenerów, którzy mają za zadanie pracować z kadrą biało-czerwonych, o czym miał okazję niedawno opowiedzieć Stefan Horngacher w rozmowie z portalem "sport.pl". Austriacki szkoleniowiec powiedział wprost, jak pracowało mu się z polskim skoczkiem.

Stefan Horngacher bez ogródek o Piotrze Żyle! Były trener polskich skoczków powiedział to dopiero po latach

Były trener polskich skoczków, który później został zastąpiony przez Michala Doleżala, kiedy przeniósł się do Niemiec nie ukrywał, że Piotr Żyła nie stanowi łatwego zadania dla szkoleniowców, którzy z nim pracują. Austriak nie ukrywał jednak, że pomimo jest nieprzewidywalności, świetnie pracowało mu się z jednym z liderów polskich skoczków.

Dopiero po latach Stefan Horngacher powiedział te słowa o Piotrze Żyle! Brutalna szczerość, tak podsumował lidera polskich skoczków

- Oczywiście dzięki temu, że jest nie do upilnowania, wygrywa. Jest zawodnikiem, który dobrze sprawdza się na wielkich imprezach, bo nastawia się na jeden konkurs, ale czasem w kolejnym zupełnie go odcina. To nie do opanowania, tak jest z Piotrkiem. Ale świetnie z nim pracować. Wiem, jak trenowanie z nim wyglądało 10 lat temu i było bardzo ciężko. Teraz jest już jednak o wiele lepiej - wyznał Horngacher w rozmowie z portalem "sport.pl" podsumowując polskiego skoczka.