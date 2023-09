Sławomir Peszko sprowokował Piotra Żyłę! Zamieścił specjalnie nagranie, przezabawne sceny!

Justyna Kowalczyk nie zatrzymała łez. Powiedziała to o zmarłym mężu. Nie była w stanie powstrzymać emocji, poruszający moment

Sławomir Peszko postanowił podprowokować Piotra Żyłę! Włodarz federacji Clout MMA, a także były reprezentant Polski w piłkę nożną, postanowił sprowokować skoczka do ćwiczeń przed jego debiutem w federacji i zrobił to w sposób, który rozbawił tysiące internautów. To po prostu trzeba zobaczyć.

Były reprezentant Polski w piłkę nożną i Piotr Żyła mają stworzyć widowisko na którejś z gal Clout MMA, jednak nie wiadomo, na której. O ile data pojedynku nie jest znana, o tyle wiele wskazuje, że dojść do niej może już niebawem. Wszystko przez prowokacyjne nagranie Peszki, w którym wystąpił on w stroju skoczka narciarskiego i zwrócił się bezpośrednio do reprezentanta Polski w skokach narciarskich.

- Piotrek, gdzie ty jesteś? Bierz się za treningi, żebyś był gotowy na Clout MMA. A ja biorę się za skakanie - powiedział Sławomir Peszko w opublikowanym wideo.

Czy słowa byłego zawodnika Lecha Poznań i kadry można traktować jako zapowiedź walki jego i Żyły na kolejnej gali? Czas pokaże!