Aż przeszły nas ciarki, czego dokonał Paweł Wąsek! Nawet Małysz wymięka

Paweł Wąsek przebił na lotach Adama Małysza

W ostatnich tygodniach Paweł Wąsek przebił się do czołówki Pucharu Świata, a w Zakopanem wyrównał najlepszy wynik w karierze, zajmując 5. miejsce. Mimo to, przed kolejnymi zawodami w Oberstdorfie było sporo obaw o jego występ na skoczni do lotów narciarskich. Wiślanin nie ukrywa, że wciąż odczuwa pewien strach przed skokami po fatalnym upadku, jakiego doznał jako nastolatek na skoczni w Wiśle. W przeszłości zdarzyło mu się nawet zrezygnować z występu na mamucie w Planicy. W Oberstdorfie te obawy nasiliły się po nieudanym sobotnim konkursie, w którym Wąsek zajął dopiero 35. miejsce. Przed niedzielą kibice nie wiedzieli, czego spodziewać się po liderze polskiej kadry, ale ten z dnia na dzień przeszedł ogromną metamorfozę!

Życiowy wynik Pawła Wąska w Oberstdorfie! I to na lotach! Najlepszy konkurs Polaków w sezonie

W piątek i sobotę 25-latek tylko raz przekroczył w Oberstdorfie granicę 200 metrów. Jego rekord życiowy wciąż wynosił skromne jak na zawodnika z czołówki 216,5 m. Jednak w niedzielę już w pierwszym skoku Wąsek wymazał ten wynik - w kwalifikacjach poszybował 225,5 m i pokazał, że na lotach również stać go na walkę o podium. Potwierdził to w pierwszej serii konkursowej, w której zbliżył się do życiówki. Po locie na 222 m zajmował 8. miejsce ze stratą 4,1 pkt do podium, a w finale poszedł na całość.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

To właśnie ostatni skok Wąska w Oberstdorfie jest od 26 stycznia 2025 roku jego nowym rekordem życiowym! Najlepszy polski skoczek tego sezonu pofrunął aż 233 m i otarł się o podium, zajmując ostatecznie 4. miejsce - zaledwie 3,1 pkt za trzecim Michaelem Hayboeckiem. Najważniejsze jest jednak, że wiślanin przełamał się na lotach i może pochwalić się już solidnym rekordem życiowym, o czym najlepiej świadczy fakt, że przebił pod tym względem nawet Adama Małysza!

"Orzeł z Wisły" skakał oczywiście w innych czasach i nie miał zbyt wielu okazji do latania na obiektach pozwalających nawet na 250 metrów, a jego najlepszym wynikiem pozostało 230,5 m z Vikersund w 2011 roku. Wynik Wąska z Oberstdorfu daje mu miejsce w zaszczytnym gronie polskich skoczków, którzy przekroczyli barierę 230 m. Dalej od niego latali tylko Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Andrzej Stękała!

Kamil Stoch podjął decyzję. Nie będzie skakał! „Nie będę brał w tym udziału”

Rekordy życiowe 🇵🇱Polaków 220+ m:251,5 m - Stoch248,0 m - Żyła244,5 m - Kot243,0 m - Zniszczoł237,5 m - Wolny236,5 m - Kubacki236,0 m - Hula235,0 m - Stękała233,0 m - Wąsek 🆕👏230,5 m - Małysz221,5 m - Murańka#Oberstdorf #skijumpingfamily @Skijumpingpl— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) January 26, 2025