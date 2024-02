Była nagła dymisja w PZN, teraz Małysz szuka następcy. Mamy oficjalny komunikat

Odjęło nam mowę, kiedy dowiedzieliśmy się, co po karierze zaczął robić Wojciech Skupień. Kolega Adama Małysza ze skoczni nie miał lekko, musiał zakasać rękawy

W końcu stycznia jeden z najbliższych współpracowników Adama Małysza – Jan Winkiel poinformował szefa PZN, że opuści swoje stanowisko w strukturach organizacji. podał się do dymisji ze względów rodzinnych. Na decyzję tę zareagował sam Małysz, który nie ukrywał wielkiego zaskoczenia. „Czasem w życiu trzeba się zastanowić nad priorytetami. W moim przypadku chodzi głównie o rodzinę: dwuletnie dziecko i żonę, która także pracuje. Trudno to pogodzić z pracą w sportach zimowych (…) Rodzina z oczywistych względów wygrała – mówił wtedy Winkiel w sport.pl.

Małysz był zaskoczony

– Jestem bardzo zaskoczony. (…) Nie mam żadnego pomysłu. Trochę postawił nas pod ścianą. Sam powiedziałem mu, że nie robi się tego w trakcie sezonu – opowiadał wówczas na tych samych łamach Adam Małysz.

Tymczasem 29 lutego PZN ogłosił konkurs na stanowisko sekretarza generalnego. „Oferty można składać do 18 marca 2024 roku do godziny 12:00. Komisja Konkursowa dokona wyboru do dnia 22 marca 2024 roku i przedstawi rekomendację Zarządowi PZN” – przekazał Polski Związek Narciarski.

Wymagania obejmują m.in.: polskie obywatelstwo, ukończone 18 lat, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie wyższe i doświadczenie na stanowisku administracyjnym, znajomość zagadnień związanych z Polskim Związkiem Narciarskim, udokumentowane doświadczenie w zagadnieniach związanych ze sportami zimowymi oraz z Polskim Związkiem Narciarskim, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu, umiejętność kierowania zespołem.