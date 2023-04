Dawid Kubacki nie mógł tego ukryć. Zdradził, jak zareagował na gest Anze Laniska, pojawiły się łzy

Te słowa rozwiewają wątpliwości o przyszłości Kamila Stocha. Wiadomo, co z jego końcem kariery

Co dalej?

Trudno wyobrazić sobie, jakie zmiany nastrojów przeżywał w tym sezonie Dawid Kubacki. Przez długi czas był liderem Pucharu Świata, ale musiał ustąpić Granerudowi. Później wywalczył medal mistrzostw świata i gdy wydawało się, że spokojnie zapewni sobie podium Pucharu Świata, to musiał przedwcześnie zakończyć sezon, aby być przy swojej żonie, której życie było zagrożone. Ostatecznie Dawid Kubacki zakończył sezon na 4. miejscu, ale inni skoczkowie nie zapomnieli o nim podczas dekoracji. Słowa wsparcia płynęły od wszystkich, ale czymś ekstra wykazał się Anze Lanisek, który na podium Pucharu Świata wszedł z kartonową podobizną Dawida. Słoweniec sam tak się wzruszył, że na jego twarzy pojawiły się łzy. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” Dawid Kubacki wyznał, że gest Laniska wywołał podobną reakcję u niego i jego żony.

Kubacki opowiedział, jak zareagował na to, co zrobił Anze Lanisek

W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” Dawid Kubacki wyjawił, że nie spodziewał się czegoś takiego ze strony Słoweńca. – Nie wyobrażałem sobie tego w ten sposób. Ścisnęło mnie to za gardło i od razu napisałem wiadomość do Anze o tym, jak zareagowaliśmy. Bo płakaliśmy z Martą razem. Dalej mnie ściska – przyznał polski skoczek.

Zachowanie Laniska zostało szeroko skomentowane w sieci i wszyscy są zachwyceni jego zachowaniem. Kubacki podkreśla natomiast, że takie gesty pokazują dobrze, jaka atmosfera panuje w Pucharze Świata. – Dla mnie to coś takiego, co pokazuje, jak bardzo jesteśmy zżyci. Rywalizujemy ze sobą pod względem sportowym, ale choć jesteśmy rywalami, to się lubimy i szanujemy. Nie ma miejsca na głupie zagrania. Coś pięknego – podkreślił.