Dawid Kubacki zarobił fortunę. Ogromne pieniądze dla lidera Pucharu Świata! Granerud ma... prawie milion

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich Dawid Kubacki stracił pozycję lidera... listy płac, choć ma na koncie ponad 130 tys. franków szwajcarskich. Wyprzedził go Norweg Halvor Egner Granerud, który wygrał Turniej Czterech Skoczni i otrzymał stutysięczną premię. Dotychczasowy dochód Graneruda z tytułu premii Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w bieżącym sezonie to 209 350 CHF (ok. 992,5 tys. złotych). Kubacki, dotychczasowy lider pod względem zarobków, otrzymał do tej pory 130 500 CHF (ok. 618,5 tys. zł) i jest drugi, zaś trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Anze Lanisek, który zyskał 103 tys. franków.

Thurnbichler przerwał milczenie w sprawie Kubackiego. Nie jest sobie w stanie tego wyobrazić, mowa o wielkim stresie

Zarobki Puchar Świata: Kubacki nie jest już liderem!

Piąty jest Piotr Żyła - 63 900 CHF, a do pierwszej "10", po dobrym występie w TCS (5. lokata), "wskoczył" trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch - 27 700. Kubacki w klasyfikacji generalnej TCS był drugi, ale niezmiennie prowadzi klasyfikacji generalnej PŚ.

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 12 tys. franków, a za zwycięstwo w kwalifikacjach 3 tys. Wypłatę otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. miejsce jest 100 CHF (niespełna 475 zł.). Triumf w turnieju TCS dopiero od niedawna honorowany jest tak wysoką nagrodą pieniężną, wcześniej nie przekraczała ona 20 tys. CHF.

Kamil Stoch zerwał się bardzo wcześnie. Obudził go telefon! O wszystkim opowiedział

Ile i za co zarabiają skoczkowie?

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 13 z 42 zawodów (kwoty we frankach szwajcarskich i złotych):

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 209 350 CHF (992 500 zł)

2. Dawid Kubacki (Polska) 130 500 (618 500)

3. Anze Lanisek (Słowenia) 103 200 (489 200)

4. Stefan Kraft (Austria) 75 200 (356 500)

5. Piotr Żyła (Polska) 63 900 (303 000)

...

9. Kamil Stoch (Polska) 27 700 (131 500)

25. Paweł Wąsek (Polska) 11 600 (55 000)

47. Tomasz Pilch (Polska) 750 (3 500)

50. Stefan Hula (Polska) 400 (1 900)

56. Aleksander Zniszczoł (Polska) 200 (950)