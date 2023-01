Thurnbichler przerwał milczenie w sprawie Kubackiego. Nie jest sobie w stanie tego wyobrazić, mowa o wielkim stresie

Thomas Thurnbichler zdecydował się skomentować dzisiejszy występ Dawida Kubackiego. Reprezentant Polski zajmując trzecie miejsce w trakcie konkursu w Bischofshofen, znajdując się po raz kolejny na podium zawodów Pucharu Świata. Nie da się ukryć, ze dla samego Polaka dzień był pełen emocji - rano został tatą po raz drugi, a wieczorem był w stanie do końca walczyć o zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. Postawa Kubackiego wzbudziła wielki respekt u Thurnbichlera, który nawet nie jest sobie w stanie wyobrazić, z czym musiał mierzyć się jego podopieczny. Padły wielkie słowa skierowane wprost do reprezentanta Polski.

Thomas Thurnbichler szczerze o Kubackim. Padły wielkie słowa

Thurnbichler nie ukrywając wielkiej dumy z Kubackiego podsumował jego występy w Turnieju Czterech Skoczni na antenie TVN. Jak podkreślił trener Polaków, wprost nie może sobie wyobrazić emocji z jakimi zmagał się skoczek.

- Myślę, że to bardzo emocjonujący dzień dla Dawida. Dostał telefon o piątej nad ranem z informacją, że został ponownie ojcem. Potem wskoczył na podium. Nie potrafię sobie wyobrazić, jakie to musi być uczucie. Myślę, że to był dla niego stresujący, ale i pełen emocji dzień (...) Skoki Dawida? Przy pierwszym skoku można było zobaczyć, że jest w nim wiele emocji i nie był odpowiednio skoncentrowany. Za to drugi skok był świetny patrząc na warunki i okoliczności - powiedział trener polskich skoczków w rozmowie z "Eurosportem".

