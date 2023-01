Decyzja Kamila Stocha w sprawie końca kariery. Jego żona się wygadała? Jest konkretny termin

Kamil Stoch dostarczył kibicom mnóstwo pozytywnych emocji w czasie swojej kariery. Mistrzostwa świata, igryska olimpijskie, konkursy Pucharów Świata i wiele innych. Stoch zawsze dodawał fanom energii - nie tylko dzięki fenomenalnym startom, ale też pozytywnemu nastawieniu do życia. Niestety, jego kariera powoli dobiega ku końcowi. Niewykluczone, że już niedługo skoczek odłoży narty w kąt.

Ewa Bilan-Stoch udzieliła szczerego wywiadu "Onetowi", w którym przyznała, że na razie skoczek nie planuje zakończyć kariery. - Teraz, kiedy widzę, ile jest energii w nim i całej kadrze do skakania, to na to nie liczę. Wygląda na to, że pojedziemy (na roczną podróż dookoła świata - dop. red.) po jednym z trzech najbliższych sezonów. Nie chcę się jednak na nic nastawiać - przyznała.

To by mogło wskazywać na to, że skoczek nie wystąpi już na następnych Igrzyskach Olimpijskich. Jak skomentowała to żona Kamila Stocha? - On tak powiedział. Tylko u niego zawsze jest to "raczej", więc znowu: nie nastawiam się na konkrety - dodała Ewa Bilan-Stoch.

Czy Ewa Bilan-Stoch dopytuje męża o takie rzeczy? - To interesuje kibiców i media, ale mnie, jako żonę, także. Tylko nie pytam przy porannej kawie: Kamil, kiedy kończysz? Lubię słuchać, kiedy rozmawiają o tym z Dawidem. Wtedy wrzucam im coś od siebie i obserwuję, jak toczy się dyskusja. Ostatnio mieli ciekawą rozmowę – Kamil powiedział, że dopóki będzie czuł, że może być wśród najlepszych, zamierza skakać. Weźmy sobotę w Wiśle. Był dziesiąty, ale tłumaczył, że kiedy w takiej sytuacji czuje, co jest do poprawy i wie, że da się to zrobić, to znaczy, że jest ok - skończyła temat.