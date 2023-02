Dlaczego Polacy nie występują w mikście w Willingen? Tłumaczy to sekretarz PZN

Reprezentantki Polski w tym sezonie spisują się fatalnie. I plamy nie zmazuje niedawno zakończona Uniwersjada w Lake Placid.

Tylko Nicole Konderla zdołała zdobyć jakiekolwiek punkty Pucharu Świata. Wywalczyła zawrotne sześć oczek, zajmując 27. miejsce w Lillehammer i 29. miejsce w Ljubnie. Zajmuje 45. lokatę w klasyfikacji generalnej. W zeszły weekend odbyła serie treningowe w Hinterzarten, ale to by było na tyle. Zawodniczka z Bełchatowa zmagała się z przeziębieniem. – Nicole była chora i jest już z nią lepiej, ale po chorobie nie trenowała. Nie mogła poskakać na Wielkiej Krokwi i wysłanie jej na tak dużą skocznię, jak w Willingen, mogłoby „rozsypać” ją w technice. Gdyby odbyła kilka treningów w Zakopanem, to by pojechała. Kinga Rajda ma problemy z kolanem i lekarz zabronił jej na razie skakać. Czeka ją jakieś dwa tygodnie przerwy. Braliśmy pod uwagę Joannę Twardosz, ale musiałaby wystartować z Pauliną Cieślar, która jeszcze nie skakała na tak dużych obiektach – tłumaczy nam Jan Winkiel, sekretarz PZN.

Thomas Thurnbichler wyznał całą prawdę o Dawidzie Kubackim. Chodzi o problemy skoczka, przyznał to wprost

Rajda, jak już startuje, zajmuje miejsca w czwartej dziesiątce (cztery razy 36. miejsce i raz 34.). Ona i Konderla to obecnie najlepsze zawodniczki w Polsce, ale od jakiegoś czasu nie pałają do siebie sympatią. Podczas grudniowego miksta w Titisee-Neustadt podróżowały oddzielnie i nie chciały spać razem w pokoju, jedna jest zazdrosna o drugą, choć obie w Titisee zaprezentowały się słabo. Nic też nie wskazuje na to, by się na nowo polubiły. Zagubiony w całej sytuacji wydaje się być Szczepan Kupczak, szef kadry.

Kibice załamywali ręce już podczas zeszłorocznego miksta w Willingen. Wtedy Konderla osiągnęła 88,5 i 88 metrów, Rajda 98 i 94,5, Piotr Żyła i Dawid Kubacki próbowali swoimi skokami nadgonić fatalne próby pań, ale i tak polska ekipa straciła do zwycięskiej Słowenii… 299,5 punktu.

Stefan Horngacher okrutnie atakował Polaków i jest bliski postawienia na swoim. Szokujące ustalenia, to się w głowie nie mieści

Choć nie świadczy o polskich skokach dobrze fakt, że piątkowy mikst na Mühlenkopfschanze odbędzie się bez polskiego zespołu, to nikt tym faktem nie jest specjalnie zdziwiony.

Występy Polski w mikstach Pucharu Świata:

Lillehammer - 14. miejsce (6 grudnia 2013)

Rasnov - 7. miejsce (20 lutego 2021)

Willingen - 6. miejsce (28 stycznia 2022)

Oslo - 4. miejsce (4 marca 2022)

Titisee-Neustadt - 7. miejsce (10 grudnia 2022)

Za nami dekoracja konkursu drużynowego pań na Uniwersjadzie Lake Placid 2023.🥇Kinga Rajda i Nicole Konderla🥈Paulina Cieślar i Anna TwardoszŁącznie w skokach 🇵🇱 zdobyli 6 medali (🥇🥇🥇🥈🥉🥉), a Konderla zdobyła też🥈w sztafecie mieszanej KN #skijumpingfamily @skijumpingpl pic.twitter.com/AUVwJxMcXJ— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) January 21, 2023

Małysz czy Stoch. Kto jest lepszy? Kibice w Zakopanem zdecydowali! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.