Thomas Thurnbichler wyznał całą prawdę o Dawidzie Kubackim. Chodzi o problemy skoczka, przyznał to wprost

Dawid Kubacki w pierwszej części sezonu prezentował się wręcz wyśmienicie. Trudno było znaleźć konkursy, w których nie stawał na podium i systematycznie budował swój dorobek punktowy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przez kilka tygodni był liderem i wydawało się, że jest na dobrej drodze do życiowego sukcesu. Ostatnio jednak coś się popsuło i Kubacki zaczął zajmować odległe lokaty.

Thurnbichler szczerze o Kubackim. Zwrócił uwagę na ważną kwestię

Zwłaszcza na mamuciej skoczni Kulm spisywał się poniżej oczekiwań. A przy dobrej dyspozycji Halvora Egnera Graneruda musiał pogodzić się z utratą pozycji lidera Pucharu Świata i kibice mogą być nieco zaniepokojeni postawą reprezentanta Polski. Do ostatniej dyspozycji Kubackiego w rozmowie z portalem Interia.pl odniósł się Thomas Thurnbichler. Austriak starał się uspokajać kibiców. - Trudno mieć pretensje do Dawida Kubackiego o słabsze występy. Wystarczy spojrzeć, ile miał na głowie w ostatnim okresie: walka o zwycięstwo w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni, obrona pozycji lidera Pucharu Świata, a także troska o rodzinę, żona była w zaawansowanej ciąży, a później nastąpiły narodziny drugiej córki - zwrócił uwagę szkoleniowiec. - To naprawdę wiele. Dlatego to normalne, że może się czuć zmęczony. On wykonał wielką pracę. Nikt nie jest w stanie utrzymać szczytu formy przez cały sezon - ocenił Thurnbichler i dodał, że wierzy w odrobienie strat do Graneruda.

Sonda Czy Dawid Kubacki jest w stanie sięgnąć po Kryształową Kulę w sezonie 2022/23? Tak Nie