Ewa Bilan-Stoch odkryła nieznane sceny z życia. Zachwyt wśród fanów, wyjątkowe nagranie wywołało poruszenie

Koniec jednego roku i początek drugiego to zazwyczaj czas podsumowań. Szybko musimy przyzwyczaić się do nowej daty i zamiast "2" dawać "3" na koniec roku, ale wciąż możemy wracać wspomnieniami do tego, co wydarzyło się w minionych dwunastu miesiącach. A te jak zwykle były bogate w wiele wydarzeń, co najpewniej może powiedzieć wielu z nas. Również Ewa Bilan-Stoch postanowiła wrócić wspomnieniami do niedalekiej przeszłości.

Żona Kamila Stocha pokazała wyjątkowe wideo. Fani zachwyceni

Żona trzykrotnego mistrza olimpijskiego na swoim profilu na Instagramie opublikowała wyjątkowe nagranie, które w telegraficznym skrócie podsumowywało jej 2022 rok. Na wideo znajdziemy m.in. obrazki z ogarniętej wojną Ukrainy, ale zdecydowana część nagrania to prywatne filmy z Kamilem Stochem i skokami narciarskimi.

Nie zabrakło urywek ze wspólnych wypadów pary, czy z różnych skoczni. Kibice w komentarzach zachwycali się nagraniem opublikowanym przez Bilan-Stoch. - Piękne wspomnienia! - czytamy w jednym z komentarzy. - Piękne podsumowanie. Życzę dobrego 2023 roku - napisał inny internauta. Nie zabrakło również komplementów pod adresem ukochanej Stocha. - Działo się! Ale zachwycam się Pani urodą. Piękną ma Żonę nasz Kamilek - zachwycała się jedna z fanek.