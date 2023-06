Ewa Bilan-Stoch przekazała radosną wiadomość. Wyjechała z Polski i mówi o niespodziance, nie możemy się doczekać!

Ewa Bilan-Stoch pochwaliła się swoim wyjazdem zagraniczym! Ukochana Kamila Stocha opuściła Polskę i wyjechała do Słowenii, gdzie - jak się okazuje - pracowała nad specjalnym projektem! Na mediach społecznościowych drugiej połówki legendy polskich skoków pojawiło się właśnie zdjęcie, które wzbudziło bardzo pozytywne emocje jej obserwujących. Nie da się ukryć, że naprawdę wiele osób czeka na pojawienie się "specjalnej niespodzianki" ze strony Bilan-Stoch.

Ewa Bilan-Stoch ze specjalną niespodzianką! Fani już na to czekają

Okazuje się, że w trakcie wyjazdu do Słowenii Ewa Bilan-Stoch pracowała nad specjalnym projektem. Nie jest tajemnicą, że ukochana skoczka wraz ze sportowcem zaangażowani są bardzo w klub KS Eve-nement Zakopane. Co roku także do kupienia pojawia się kalendarz, którego kupno pomaga w organizacji zagranicznego zgrupowania dla zawodników drużyny. Ewa Bilan-Stoch pochwaliła się jednym ze zdjęć do kalendarza na swoich mediach społecznościowych i zapowiada, że jej miłośnicy doznają zaskoczenia.

- Hej #skijumpingfamily! To dzięki Wam tu jesteśmy. Czy to kadr na okładkę nowego kalendarza? Zaskoczymy Was. Dziękujemy - napisała ukochana skoczka narciarskiego na mediach społecznościowych.