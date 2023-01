Ewa Bilan-Stoch wyznała sekret swojego męża. Musiał o to prosić, po wszystkim dostał potężną nagrodę

To on utrudnił życie Polakom. Nawet Thomas Thurnbichler jest zawiedziony

Ewa Bilan-Stoch wyjawiła jeden z sekretów swojego męża. Okazuje się, że kultowy kask jej ukochanego, w którym wywalczył on medale olimpijskie, zawierający wzór moro i symbol polskiego lotnictwa, był wynikiem specjalnej prośby ze strony sportowca. Gdy jednak w specjalnie przygotowanym kasku zaprezentował się godnie, dostał specjalną nagrodę. Prawda wyszła na jaw.

W historii Kamila Stocha pojawiło się wiele ikonicznych chwil, o których kibice sportów zimowych będą pamiętać przez lata. Do takich chwil należą bez wątpienia Igrzyska Olimpijskie w Soczi, gdzie Polak zdobywał złote medale olimpijskie, prezentując się w wyjątkowym kasku z wzorem moro i symbolem lotnictwa polskiego. Aby użyć takiej symboliki, reprezentant Polski musiał uzyskać specjalną zgodę, jednak po wszystkim został on sowicie wynagrodzony.

- Musieliśmy dostać specjalną zgodę na użycie tego znaku. Trochę to trwało, ale udało się. I kiedy Kamil tak dumnie zaprezentował go światu na igrzyskach olimpijskich, to w prezencie dostał od wojska zaproszenie na lot samolotem F-16 - wspomina żona Stocha w rozmowie z portalem "sport.pl".