Fatalna wiadomość dla legendy skoków. Noriaki Kasai przeżył potworne rozczarowanie, niesamowite osiągnięcie było o krok

Noriaki Kasai to jedna z legend skoków narciarskich. Reprezentant Japonii ma już rocznikowo 51 lat, ale dalej fruwa na skoczniach. Swoją szansę dostał także w Sapporo w ramach Pucharu Świata! Niestety, do awansu zabrakło mu naprawdę niewiele. Zajął 51. miejsce notując zaledwie 0,4 pkt mniej od 50. Czecha Romana Koudelki. Przypomnijmy, że do konkursu awansuje zawsze 50 skoczków.

Kasai mógł przeżyć ogromne rozczarowanie. Wszak do awansu zabrakło mu naprawdę niewiele. Kolejna szansa jeszcze w co najmniej jednym konkursie. Czy Kasai znowu zaprezentuje się przed światową publicznością? Trzymamy za to kciuki!

Puchar Świata w Sapporo: Jak poszło Polakom?

Dawid Kubacki zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do piątkowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Najlepszy był Norweg Halvor Egner Granerud. Kwalifikacje przebrnęło także czterech pozostałych Polaków.

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Kubacki skoczył 133,5 m. Granerud był znacznie lepszy - 138,5 m. Siódme miejsce zajął Kamil Stoch - 130,5 m, 11. Piotr Żyła - 128,5, 24. Aleksander Zniszczoł - 124 m, a 45. Paweł Wąsek 116 m.

Na żywo PŚ Sapporo - 20.01 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 106 metrów Taku Takeuchiego. Króciutkie skoki jak na razie w Sapporo. 106 metrów Yukena Iwasy. Skoczkom wieje na razie w plecy. Yumu Harada leci na sto metrów. To on zaczyna piątkowy konkurs. Zaczynamy konkurs z dwunastej belki. Wiatr wieje delikatnie, wbrew zapowiedziom. Skoczkowie wracają na Okurayamę po trzech latach przerwy. Smutny to widok... Sapporo jest nie do podrobienia. Cztery minuty do konkursu, a na skoczni słychać tylko samotną mewę czy innego kruka 😴#skijumpingfamily @Skijumpingpl @Eurosport_PL — Dominik Formela (@DominikFormela) January 20, 2023 Dobra wiadomość! Żaden z zawodników nie zostanie zdyskwalifikowany po skokach. To dlatego, że wszystkie sprawdziany odbędą się przed oddaniem próby. Noriaki Kasai 🇯🇵, który w czerwcu skończy 51 lat, kończy kwalifikacje na 51. pozycji.



Do awansu zabrakło niespełna pół punktu.#skijumpingfamily @Skijumpingpl @Eurosport_PL pic.twitter.com/4TxYYTu90n — Dominik Formela (@DominikFormela) January 20, 2023 Polak broni pozycji lidera. Niestety, Granerud w kwalifikacjach był lepszy! Dawid Kubacki zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata. Zapraszamy na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata w Sapporo. Początek piątkowego konkursu o 8:00.

