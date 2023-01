Adam Małysz spotkał idola z dzieciństwa. To nazwisko znają wszyscy kibice, zmienił się nie do poznania

Po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni, zawodnicy wracają do rywalizacji w Pucharze Świata, a pierwszym przystankiem będzie Wielka Krokiew w Zakopanem. Kibice Biało-czerwonych zawsze licznie dopisują na obiekcie w stolicy polskich Tatr pokazując, jak ważnym wydarzeniem i świętem są dla nich skoki w Zakopanem. Z pewnością nie inaczej będzie i tym razem, bo w sprzedaży zostały już tylko ostatnie bilety na najbliższe konkursy. Dla tych, którzy do tej pory wahali się z ich zakupem lub z jakiegoś powodu odłożyli do na ostatnią chwilę nie ma jednak zbyt dobrych informacji.

Wielu kibiców nie zobaczy skoków w Zakopanem na żywo! Ceny ostatnich biletów mogą być zbyt wysokie dla wielu z nich

Okazuje się bowiem, że koszt zakupu wejściówki na najbliższe skoki w Zakopanem, które odbędą się w dniach 13-15 stycznia, to dla wielu kibiców może być już zbyt duży koszt, szczególnie biorąc pod uwagę, że kibice reprezentacji Polski przyjeżdżają do stolicy polskich Tatr całymi rodzinami. Ostatnie bilety, które wciąż można zakupić sięgają nawet 450 złotych od sztuki.

Fatalne wieści dla kibiców przed skokami w Zakopanem! Wielu nie będzie mogło obejrzeć idoli na żywo, nie wygląda to dobrze

Najtańsze bilety, jakie w tej chwili można jeszcze dostać uprawniają do wejścia na piątkowe kwalifikacje. Ich cena sięga 100 złotych od osoby. O wiele gorzej wygląda już jednak sytuacja z weekendowymi biletami. Na sobotnie zawody drużynowe wejściówki można zakupić w kwocie 200 lub 450 złotych. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak niedzielny konkurs indywidualny. Na te zawody została już tylko pula najdroższych wejściówek, w cenie 450 złotych za sztukę.

Sonda Wybierasz się na Puchar Świata w Zakopanem? Tak Nie Jeszcze nie wiem