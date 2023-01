Cała Polska wstrzymała oddech

Fatalny upadek skoczka w Zakopanem! Wstrząsająca reakcja komentatora TVP, nagle zapadła cisza

Konkurs PŚ w Zakopanem to zawsze ogromne emocje dla kibiców. Fani z całej Polski zjeżdżają się pod Wielką Krokiew, by gorąco dopingować skoczków z różnych zakątków świata. Wszyscy trzymają kciuki za Biało-czerwonych, ale często także i za rywali, by żadnemu z nich nie stało się nic poważnego. Nie zawsze się to udawało. Podczas skoków w Zakopanem fatalny upadek zaliczył Jan Mazoch. Przerażająca cisza opanowała Zakopane.