prawdziwa bezsilność

Głos więźnie w gardle po tych słowach Kamila Stocha. Bezsilność aż bije, ogromna niemoc

Liderzy reprezentacji Polski w skokach narciarskich, z Kamilem Stochem na czele wciąż szukają swojej optymalnej formy i poprawy wyników, które do tej pory nie są zbyt zadowalające. Podczas sobotnich skoków w Wiśle, Kamil Stoch nie zakwalifikował się do serii finałowej, zajmując 33. miejsce. Jeszcze przed pierwszym konkursem indywidualnym, skoczek zdecydował się na wymowny komentarz do tego, jak zaprezentował się podczas piątkowych kwalifikacjach. Jak sam mówi, sam nie wie, dlaczego nie potrafi poprawić swoich wyników.