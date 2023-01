Granerud opowiedział o imprezie po zwycięstwie w Turnieju Czterech Skoczni. Ma gest! Bał się, że nie wytrzeźwieje

Podczas Turnieju Czterech Skoczni skoczkowie zmagają się z ogromnym obciążeniem. W ciągu tygodnia muszą oddać osiem perfekcyjnych skoków konkursowych, a do tego nie mogą zapomnieć o kwalifikacjach. Trudy niemiecko-austriackiej imprezy budują jej prestiż, a cały świat śledzi zmagania w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Zdobywca Złotego Orła staje się bohaterem, zwłaszcza jeśli tak jak Halvor Egner Granerud przerywa 16-letni okres porażek. Norwegowie po raz pierwszy od 2007 r. mogli świętować zwycięstwo w TCS i nie zamierzali tego ukrywać. Główną postacią był oczywiście świeżo upieczony triumfator, który szczerze opowiedział o imprezie po sukcesie odniesionym w święto Trzech Króli.

Granerud opowiedział o imprezie po zwycięstwie w Turnieju Czterech Skoczni. Bał się, że nie wytrzeźwieje!

Przed rokiem Norwegowie znaleźli się na podium TCS, ale musieli uznać wyższość Ryoyu Kobayashiego. Japończyk wyprzedził Mariusa Lindvika i Graneruda, po czym zaprosił rywali do wspólnego świętowania! Po 12 miesiącach sytuacja diametralnie się zmieniła i to podopieczny Alexandra Stoeckla wyciągnął rękę do jednego ze zdobywców Wielkiego Szlema. Norwegowie mieszkali razem z reprezentantami Kraju Kwitnącej Wiśni w jednym hotelu i ponownie wspólnie celebrowali sukces. Granerud obiecał, że odwdzięczy się za ostatnią imprezę.

- Przed rokiem imprezowaliśmy razem z Japończykami. Wydaje mi się, że celebrowaliśmy sukces Ryoyu w jednym z naszych pokojów. Tym razem pewnie będzie podobnie, ponieważ współdzielimy hotel. Tym razem to ja stawiam! Wracamy do Norwegii w sobotę, dość późno, więc będzie czas na spakowanie się. W niedzielę mamy mistrzostwa kraju. To będzie interesujące... Do tego czasu spróbuję wytrzeźwieć <śmiech>... - wyznał zwycięzca 71. TCS tuż po piątkowym triumfie, cytowany przez Skijumping.pl.

Granerud nie zatracił się w imprezie. Odniósł wielki sukces

W niedzielę okazało się, że świętowanie nie odbiło się na formie Graneruda. Po raz pierwszy w karierze został on mistrzem Norwegii w Renie. O 11 punktów wyprzedził Mariusa Lindvika i o niespełna 14 punktów Johanna Andre Forfanga. Potwierdził znakomitą dyspozycję, a do Pucharu Świata wróci w najbliższy weekend w Zakopanem. Ponownie zmierzy się z Wielką Krokwią, która w poprzednich latach sprawiała mu mnóstwo problemów.

