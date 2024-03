Gwiazda skoków powiedziała dość. To koniec. Od tej decyzji nie ma już odwrotu

Apoloniusz Tajner zmienił się nie do poznania! Nie do wiary jaką przemianę przeszedł były prezes PZN, szok

Koniec sezonu dla gwiazdy skoków. Decyzja zapadła

Już za tydzień kibice skoków narciarskich pożegnają się z zimą i na kilka miesięcy zapomną o Pucharze Świata. Jednym z cichych bohaterów kończącego się sezonu niewątpliwie jest Roman Koudelka, dla którego ta zima była najlepsza od kilku lat. Zwłaszcza w końcówce sezonu niespełna 35-letni skoczek prezentował coraz lepszą formę i bronił honoru Czechów. Wobec zapaści skoków w tym kraju popularny "Elektricka" jest tak naprawdę jedyną nadzieją naszych południowych sąsiadów na pozytywne wyniki. Przed ostatnimi konkursami w Vikersund i Planicy zajmuje 30. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ ze 163 punktami, ale tego dorobku już nie poprawi. Koudelka postanowił zakończyć sezon po ostatnim konkursie w Trondheim.

- Sezon Romana dobiegł końca - poinformował w mediach społecznościowych jego trener Gaj Trcek. - Jestem zaszczycony możliwością pracy z tak ciężko pracującym, profesjonalnym sportowcem. Nie spotkałem u nikogo tak wielkiej miłości do sportu, jaką ma ten facet. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby utrzymać go w dobrej formie i, co najważniejsze, uczyć młodych skoczków profesjonalizmu, jaki ma ten człowiek - dodał Słoweniec. Koudelka w tym sezonie dwukrotnie był dziewiąty - w Willingen i Trondheim. Były to jego pierwsze miejsca w TOP 10 zawodów PŚ od czterech lat, w trakcie których zmagał się z problemami zdrowotnymi.