Izabela Małysz po prostu musiała się tym pochwalić. Wyjątkowa chwila z Adamem, zdjęcia nie zostawiają złudzeń

Aż trudno uwierzyć, ale od ślubu Małyszów minęło już blisko 26 lat! Jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii powiedział Izabeli sakramentalne "tak" we wrześniu 1997 roku. Wówczas był niespełna 20-letnim talentem, który miał już na koncie pierwsze zwycięstwa w Pucharze Świata, ale wszystko, co najlepsze, było dopiero przed nim. Przez ten czas Małyszowie przeżyli wiele. Pomimo wymagającego trybu życia, w którym "Orła z Wisły" często brakowało w domu wobec treningów, obozów i zawodów, udało im się wychować córkę, która skończyła prawnicze studia i wyszła już za mąż. Zresztą Karolina odziedziczyła po rodzicach pasję do podróży i obecnie spełnia się w roli podróżniczej influencerki. Przez wiele lat Adam i Izabela nie mieli dużo czasu na wspólne wyjazdy niezwiązane ze skokami, ale na sportowej emeryturze czterokrotnego medalisty olimpijskiego to nadrabiają.

Izabela Małysz po prostu musiała się tym pochwalić. Wyjątkowa chwila z Adamem

Jeszcze niedawno podczas majówki Małyszowie wyjechali na kilka dni do Włoch, zahaczając przy okazji o południowe wybrzeże Francji. Podróże dostarczają Izabeli mnóstwo radości, co widać w jej mediach społecznościowych. 44-latka chętnie dzieli się z fanami pamiątkowymi zdjęciami i filmikami, a w połowie maja miała kolejną wyjątkową okazję. Wraz z mężem ponownie udała się na południe Francji, a konkretnie do Cannes! W tym urokliwym mieście położonym na Lazurowym Wybrzeżu trwa właśnie słynny festiwal filmowy, a Małyszowie nie mogli sobie odmówić okazji wejścia na czerwony dywan.

Taka okazja nie zdarza się często, więc nic dziwnego, że Izabela natychmiast pokazała wyjątkowe zdjęcie na Instagramie. Widać było, że możliwość poczucia się jak największa gwiazda filmowa dała jej sporo szczęścia. Zresztą wypad do Cannes obfitował też w wizytę w jednej z najlepszych tamtejszych restauracji, gdzie Małyszowie zajadali się owocami morza. Najwyraźniej były one tak smaczne, że żona obecnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego zrobiła sobie nawet zdjęcie z szefem kuchni. Całość dopełniły chwile w pobliskim miasteczku Mougins, a opublikowane zdjęcia nie pozostawiają złudzeń, że Izabela była po prostu zachwycona! W poniższej galerii zobaczysz, jak mieszkają Adam i Izabela Małysz:

i Autor: Instagram/Izabela Małysz Izabela Małysz i Adam Małysz w Cannes