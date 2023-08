i Autor: Instagram/izamalysz Izabela Małysz

Prawdziwy horror

Izabela Małysz przeżyła koszmar. W końcu zdecydowała się to pokazać. Nigdy wcześniej nie doświadczyła takiego dramatu

Tomasz Piechna 9:35

To były bardzo trudne dni dla mieszkańców południowej Polski. Po ekstremalnych upałach nadciągnęły burze z intensywnymi opadami deszczu, które przyniosły lokalne powodzie i podtopienia. Żywioł dotknął również Izabelę i Adam Małyszów. Woda zalała Galerię Sportowych Trofeów i trzeba było ratować, co się da. Żona legendy skoków przyznała, że to był dla niej prawdziwy koszmar.