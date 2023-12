i Autor: Instagram/ izamalysz Izabela Małysz

aż zazdrość bierze

Izabela Małysz wyjechała z Polski. Zzielenieliśmy z zazdrości widząc, gdzie się przeniosła. Zerwała się skoro świt i musiała się pochwalić

Waldemar Kowalski 15:15

Początek grudnia to idealny czas tuż przed zabraniem się do przygotowywania świąt na to, aby wyjechać z Polski i odpocząć jeszcze przez świąteczną gorączką. Z podobnego założenia najpewniej wychodzi Izabela Małysz, która zerwała się skoro świt, aby pokazać swoim fanom, gdzie obecnie się znajduje. Na ten widok wielu padnie z zazdrości.