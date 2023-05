Justyna Żyła przerwała milczenie w sprawie śmierci Tiny Turner. Poruszająca publikacja, łza pojawia się na poliku

Justyna Żyła postanowiła zamieścić poruszającą publikację po śmierci Tiny Turner. Legenda rocka i popu zmarła 24 maja 2023 roku w wieku 83 lat i jej odejście było dużym szokiem dla wielu fanów muzyki popularnej. Okazuje się, że wielką miłośniczką talentu wokalnego piosenkarki była Justyna Żyła. Była uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" i eks-małżonka Piotra Żyły uczciła pamięć legendy światowej muzyki za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Justyna Żyła uczciła pamięć Tiny Turner. Ta publikacja potrafi poruszyć każde serce

Tina Turner przez lata swojej aktywności muzycznej sprzedała miliony płyt i cieszyła się uznaniem na praktycznie każdym kawałku globu. Piosenkarka miała także liczne grono odbiorców w Polsce, a do bycia jej fanką przyznała się za pośrednictwem mediów społecznościowych Justyna Żyła. Zdaje się, że była małżonka reprezentanta Polski w skokach narciarskich bardzo przeżyła odejście artystki, z czego wynika jej poruszająca publikacja. Gwiazda zamieściła na swoim Instagramie karykaturę, na której widnieje wizerunek artystki i anioła, który mówi do niej "Dla mnie byłaś Simply The Best", nawiązując do największego przeboju zmarłej piosenkarki.

i Autor: instagram.com/justynazyla