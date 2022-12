Kamil Stoch jednym zdjęciem rozczulił fanów. Wybrał się z żoną w wyjątkowe miejsce, wystarczyły dwa słowa

Kamil Stoch w tym sezonie Pucharu Świata nie zachwyca. Lider polskiej kadry wciąż boryka się z różnymi problemami i szuka optymalnej formy, by znów zachwycać na skoczniach całego świata. Zdaje się jednak, że Stoch coraz pewniej się czuje i mocniej puka do czołówki, w której od początku są Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Święta dla polskich skoczków do czas krótkiego odpoczynku, bowiem 22 grudnia rywalizowali oni w mistrzostwach Polski (które wygrał właśnie Kamil Stoch, ale pamiętajmy, że nie skakał wówczas Dawid Kubacki), a już 28 grudnia odbędą się kwalifikacje do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. W pierwszy dzień świąt Stoch postanowił zwrócić się do fanów na Instagramie, składając im życzenia.

Kamil Stoch z żoną wysyłają fanom życzenia z wyjątkowego miejsca

Kamil Stoch chętnie korzysta z mediów społecznościowych do kontaktu z fanami. Okazuje się, że postanowił być aktywny również w czasie świąt. 25 grudnia udostępnił zdjęcie w niezwykłej scenerii – wraz z żoną wybrał się na rynek w Krakowie, a w tle ich wspólnego zdjęcia możemy zobaczyć dużą, rozświetloną choinkę i kościół mariacki.

Polski skoczek nie zapomniał także o życzeniach, choć tutaj postawił raczej na... minimalizm. Krótkie „Wesołych Świąt” najwyraźniej wystarczyło, bo fani zostawili pod zdjęciem prawie 35 tys. serduszek i niemal 200 komentarzy, w których również życzyli wesołych świąt swojemu idolowi.