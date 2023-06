Kamil Stoch już się z tym nie kryje. Niepokojące słowa mistrza. Z tych słów bije duży smutek

Kamil Stoch od dłuższego czasu szuka rozwiązania, które pozwoliłoby wrócić mu na szczyt. Na początku sezonu 2022/23 wydawało się, że trzykrotny mistrz olimpijski jest na dobrej drodze, aby znów błyszczeć. Niestety po Turnieju Czterech Skoczni Stoch ponownie przygasł i nie mógł poradzić sobie ze wszystkimi problemami w technice skoku, co przekładało się na odległość lotu.

Kamil Stoch o zmęczeniu. Te słowa mogą zaniepokoić

Zawodnik z Zębu już wielokrotnie przyznawał, że plasowanie się na niższych lokatach zupełnie go nie interesuje i chce walczyć o najwyższe cele. Potwierdził to w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Gdybym miał świadomość, że więcej się nie da, zastanawiałbym się, czy to w ogóle ma sens. Jeżeli szczytem moich możliwości byłoby doskakiwanie czasem do dziesiątki, a regularnie zajmowanie miejsc w drugiej dziesiątce, to nie, dziękuję. Zawsze będę mierzył najwyżej i chciał być najlepszym lub co najmniej jednym z najlepszych - powiedział legendarny skoczek.

Stoch nie ukrywał jednocześnie, że po każdym sezonie jest zmęczony i musi odpocząć, aby wrócić do treningów. - Myślisz, że po sezonie jestem rześki jak skowronek? Muszę odpocząć, bo każdy sezon to wielkie wyzwanie psychofizyczne. A każdy kolejny coraz większe - przyznał. - Po 20 latach mam prawo powiedzieć, że jestem zmęczony. Szczególnie ostatnie dwa sezony były intensywne. I chyba najbardziej to, że poświęciłem bardzo dużo, a mało dostałem w zamian. Nie skakałem tak, jak chciałem - wyjaśnił Kamil Stoch.