Na twarzy Kamila Stocha pojawił się szeroki uśmiech. Radość aż bije z tego zdjęcia, reakcja fanów mogła być tylko jedna

Kamil Stoch z pewnością chciałby wrócić do rywalizacji o Kryształową Kulę za wygranie cyklu Pucharu Świata, ale stawka w ostatnim czasie jest bardzo mocna i trudno sobie wyobrazić, by mógł znów zagościć na szczycie, choć w poprzednim sezonie niemniej niespodziewanie o końcowy triumf bardzo długo bił się Dawid Kubacki. Zdecydowanie bliżej wydaje się być wygranie pojedynczego konkursu w Pucharze Świata – gdyby Kamil Stoch faktycznie tego dokonał, to wyprzedziłby Adama Małysza w liczbie wygranych konkursów, bo obecnie obaj mają po 39 zwycięstw. Kamil Stoch mocno pracuje na to, by wciąż być liderem polskiej kadry i na kolejnych zdjęciach na Instagramie widać, że wciąż sprawia mu to dużo radości.

Kamil Stoch nie mógł ukryć radości

Kamil Stoch nie jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ale dość regularnie udostępnia tam zdjęcia lub filmy. Są to zarówno materiały prywatne, jak i związane ze skokami i nie inaczej jest tym razem. Kamil Stoch postanowił podzielić się informacją, że skoczkowie rozpoczynają obóz w Zakopanem i jak widać na załączonym przez niego zdjęciu, jest z tego powodu bardzo szczęśliwy.

Na twarzy Kamila Stocha pojawił się szeroki uśmiech. Radość aż bije z tego zdjęcia

Fani nie mogli oczywiście przejść obok tego obojętnie i w komentarzach podzielali radość swojego ulubieńca. „Życzę tego uśmiechu na cały sezon i letni i zimowy”, „Super widzieć uśmiech na Twojej twarzy, Kamil.☺️ Udanego obozu”, „Powodzenia na treningu!”, „Dobrze widzieć Pana uśmiechniętego!”, „Panie Kamilu. Życzę Panu uśmiechu na cały sezon. Będziemy trzymać kciuki za Pana i cała reprezentację Polski na Igrzyskach Europejskich” – czytamy w komentarzach.