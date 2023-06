Ojciec Kamila Stocha przerwał milczenie w sprawie końca kariery syna. Jest już tym zmęczony, padła jasna wypowiedź

Justyna Kowalczyk wybrała się w Tatry i musiała to z siebie wyrzucić. Taki jest jej stosunek do gór po śmierci męża

Ojciec Kamila Stocha przerwał milczenie na temat przyszłości i potencjalnego końca kariery swojego syna! Wielu fanów zastanawia się, czy nie jesteśmy przypadkiem bardzo bliscy zakończenia kariery przez polskiego mistrza. Pan Bronisław Stoch na łamach "WP. SportoweFakty" wyznał, co dalej z karierą reprezentanta Polski w skokach narciarskich. Padły jasne słowa.

Ojciec Kamila Stocha szczerze o karierze swojego syna. Powiedział o jej zakończeniu

Mimo że Kamil Stoch jest bardzo doświadczonym sportowcem, to nie składa deklaracji względem końca swojej kariery. Jak przyznał ojciec sportowca, dywagacje medialne na temat zakończenia drogi sportowej już męczą samego skoczka. Bronisław Stoch wierzy jednak, że sportowiec postąpi mądrze względem swojej przyszłości.

- Ostatnio media często dywagują ws. końca kariery Kamila. To zaczyna go męczyć. Nasza postawa w tej sprawie jest oczywista: Kamil, jako 12-letni chłopak skoczył na Wielkiej Krokwi, miał śmiałość marzyć o starcie na igrzyskach, miał odwagę marzyć o medalach olimpijskich. Uszanowaliśmy to, więc uszanujemy też indywidualne postanowienie Kamila o zakończeniu kariery. Jego decyzje są autonomiczne i nic nam do tego. Jesteśmy pewni, że postąpi mądrze. - stwierdził Bronisław Stoch na łamach "WP. SportoweFakty".