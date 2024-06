Kamil Stoch nagle wystosował pilny komunikat. Miał ważny powód. Wielkie poruszenie wokół skoczka

Dawid Kubacki wreszcie przerwał milczenie i... oczy zalewają się łzami przez to, z czym miał do czynienia lider polskich skoczków

Kamil Stoch z pewnością chce jak najszybciej zapomnieć o ostatnim sezonie, w którym ani razu nie wszedł nawet do czołowej "10". Przez całą zimę trzykrotny mistrz olimpijski i dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli uzbierał zaledwie 256 punktów. W jego skokach brakowało stabilizacji, a jego forma falowała z tygodnia na tydzień. Dla ambitnego 37-latka była to wielka porażka, którą z trudem zniósł. Świadczą o tym m.in. jego słowa po ostatnim konkursie w Planicy, gdy zapowiedział, że na jakiś czas musi się wyłączyć i złapać w ten sposób oddech. Od tamtej pory kibice właściwie nie mieli wieści o swoim ulubieńcu - z wyjątkiem oficjalnego komunikatu PZN, w którym poinformowano o chęci indywidualnych przygotowań do kolejnego sezonu. Ta wiadomość wstrząsnęła polskimi skokami, a już w piątek milczenie przerwie sam Stoch.

Kamil Stoch zwołał nagłą konferencję

Jeden z najlepszych skoczków w historii zapowiedział na najbliższy piątek (7 czerwca) specjalną konferencję prasową. Odbędzie się ona w Szczawnicy, a u boku Stocha pojawi się prezes narciarskiego związku - Adam Małysz. Najprawdopodobniej wyjaśnią się podczas niej kwestie planów szkoleniowych 37-latka na najbliższy sezon. Od oficjalnego komunikatu PZN o nietypowej prośbie skoczka minął nieco ponad miesiąc i wydaje się, że udało się wypracować rozwiązanie.

W ubiegłym tygodniu Stoch oficjalnie znalazł się w ośmioosobowej kadrze A na sezon 2024/25, ale przy jego nazwisku znalazł się dopisek o zindywidualizowanym szkoleniu. Nic dziwnego, że nagłe zwołanie konferencji wywołało poruszenie - kibice mają nadzieję, że w piątek poznają wszystkie szczegóły co do najbliższej przyszłości skoczka. "Kamil Stoch rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu, oficjalna prezentacja sztabu w piątek o 15:00 w Szczawnicy" - poinformował Kacper Merk z Eurosportu na platformie X.