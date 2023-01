Kamil Stoch przerwał milczenie. Przeżywał bardzo trudne chwile, negatywne emocje. Wspomniał o swoim stanie zdrowia

Fatalne wieści dla kibiców przed skokami w Zakopanem! Wielu nie będzie mogło obejrzeć idoli na żywo, nie wygląda to dobrze

Kamil Stoch podczas ostatniego Turnieju Czterech Skoczni udowodnił, że nie ma zamiaru mówić jeszcze ostatniego słowa w skokach narciarskich. Po trudniejszym okresie, podczas którego trzykrotny mistrz olimpijski zmagał się z wieloma problemami, powróciła radość ze skoków. W niedawnych konkursach w końcu mogliśmy zobaczyć dalekie loty Stocha, dające mu czołowe miejsca. Wielu ekspertów uważa, że to nie koniec wzrostu formy reprezentanta Polski.

Przygotowania do kolejnych zawodów, które będą miały miejsce na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, zakłóciła nieco choroba. Stoch zmagał się z dolegliwościami zdrowotnymi, ale jak sam poinformował na Instagramie, wszystko zmierza w dobrym kierunku. - Trochę "odchorowałem" Turniej ale dziś już trenowałem na siłce - czytamy we wpisie skoczka narciarskiego. Jednocześnie Stoch przypomniał o jednym z najtrudniejszych momentów w swojej karierze i wrócił wspomnieniami do 2014 roku.

- Miałem trochę czasu, więc pora na kolejny Atlas Emocji. Czy dla skoczka jest coś gorszego, niż brak formy? Owszem. Kontuzja. Pod koniec 2014 roku przeszedłem zabieg operacyjny, a takie wydarzenie jest najlepszym odstraszaczem dla potencjalnych sponsorów. Stres, żal, smutek, bezradność. Mistrz olimpijski o kulach, z pustym kaskiem - napisał Stoch. Następnie zawodnik podziękował firmie Atlas, która wspiera go od wielu lat i pomogła mu we wspomnianym trudnym momencie.

