Legenda Niemców jasno wyraziła się o Kamilu Stochu. Nie potrafił ukryć emocji, bezpośrednia wypowiedź

Na radość Kamila Stocha po dobrych skokach trzeba było nieco poczekać. W poprzednim sezonie tylko w niektórych konkursach trzykrotny mistrz olimpijski potrafił nawiązywać do swoich najlepszych czasów, a w przeważającej części zmagań prezentował się poniżej oczekiwań. Sam przyznawał, że zmaga się ze sporą liczbą problemów, które niekorzystnie przekładają się na jego skoki. Początek obecnego sezonu również porywający nie był, ale pod koniec ubiegłego i na początku obecnego roku Stoch się rozkręcił.

Schmitt szczerze o Stochu. Mówi o nadchodzących efektach

Podczas Turnieju Czterech Skoczni reprezentant Polski skakał daleko i walczył o czołowe lokaty w poszczególnych konkursach. Co najważniejsze, widać było radość u skoczka, co na pewno jest dobrym zwiastunem. Poprawę w postawie Stocha zauważył również były niemiecki skoczek, Martin Schmitt. - Zdawał sobie sprawę, że nie skacze po zwycięstwo w całym turnieju. Skupiał się na pracy stabilizował się na swoim obecnym poziomie. To z pewnością przyniesie efekty w najbliższych tygodniach - ocenił Niemiec w rozmowie z portalem n-tv.de.

Schmitt porównał poczynania Stocha do Karla Geigera. Niemiec podczas TCS zgubił formę. - Gdyby oczekiwania Kamila były tak wysokie jak Karla, to on też musiałby próbować coś zmieniać w swoim systemie oddawania skoku. Czy wówczas skończyłoby się to dla niego tak dobrze? Wątpię w to! - uważa były niemiecki skoczek.

