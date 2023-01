i Autor: Cyfrasport Kamil Stoch

Daleka podróż

Kamil Stoch tęsknił za tym miejscem. Skoki wracają tam po trzech latach, wszyscy kochają tą skocznię

Trzy długie lata czekali polscy skoczkowie, by wyruszyć na podbój Okurayamy w Sapporo. Puchar Świata wraca na słynną skocznię w Sapporo, co bardzo cieszy Kamila Stocha. – Lubię tam być i lubię ten obiekt, chociaż potrafi być kapryśny – mówi trzykrotny mistrz olimpijski, do którego należy rekord Okurayamy - 148,5 metra.