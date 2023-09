Kamil Stoch wyjawił prawdę o sobie. Wyznał, z czym musi się mierzyć na co dzień

Polscy skoczkowie mają za sobą kolejny etap przygotowań do nadchodzącego sezonu. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera niedawno trenowali w Innsbrucku, a za miesiąc odbędą się ostatnie zawody Letniego Grand Prix. Fani mogą już powoli wyglądać sezonu zimowego i zaczynają się pytania, w jakiej dyspozycji będą nasi reprezentanci. Choć ostatnie lata nie były łatwe dla Kamila Stocha, to niespełna 36-letni zawodnik wierzy, że jeszcze może nawiązać walkę z czołówką. W rozmowie z portalem Interia nasz mistrz wyznał, że latem jego skoki nie wyglądały najlepiej, ale ma nadzieję, że na zimę wszystko będzie gotowe. Przyznał, że trudno mu jest pogodzić się ze słabszą dyspozycją, bowiem jest on perfekcjonistą.

Kamil Stoch musi mieć wszystko dopięte na ostatni guzik

Stoch sam przyznał, że jest perfekcjonistą i wszystko musi być u niego idealne. Przyznał, że zawsze chce być najlepszy i może być to zarówno jego zaletą, jak i wadą. – Dla mnie to, co robię, nie może być do końca zabawą. Mam świadomość tego, że ktoś płaci za moje szkolenie. Poza tym jeżdżę na treningi nie po to, by się pośmiać, tylko po to, by zrealizować szkolenie i przygotować się do tego, by być najlepszym. I zawsze chcę być tym najlepszym. I to jest chyba moja wada, ale też zaleta. Zapętlam się jednak w byciu idealnym we wszystkim i w doprowadzaniu wszystkiego do perfekcji. Być może jednak właśnie dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem. Póki co, staram się być cierpliwy, co nie jest łatwe – wyznał skoczek.

Dopytany, czy nie nauczył się przez tyle lat cierpliwości, wyznał, że nie udało mu się tego dokonać. – Nigdy się tego nie nauczę. Najbardziej cieszą mnie skoki, kiedy skaczę daleko i kiedy wszystko wychodzi na pół swobodnie. Póki co muszę jednak wkładać dużo siły w każdy skok. Muszę się niesamowicie koncentrować, a jednak to nie daje takich efektów, jakie bym chciał. Co roku przez to przechodzę i co roku nie jestem w stanie wcześniej przygotować się do tego, pomimo tego, że znam całą procedurę i wiem, że ta sytuacja minie – wyjawił Kamil Stoch w rozmowie z Interią.

