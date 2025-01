i Autor: ART SERVICE/Super Express Kamil Stoch

Skoki w Zakopanem

Kamil Stoch zaczął w Zakopanem od wpadki. Walczy ze starymi demonami, nie owijał w bawełnę

Kamil Stoch wrócił w Zakopanem do Pucharu Świata po kilku tygodniach przerwy, ale nie był to łatwy powrót. 37-latek kompletnie zepsuł skok w pierwszej serii treningowej, jednak później poprawił się na tyle, że pewnie wywalczył awans do niedzielnego konkursu, zajmując 26. miejsce w kwalifikacjach. Załapał się też do składu reprezentacji Polski na sobotni konkurs drużynowy, mimo że w swoich skokach widział spore błędy.